Tristan Lucas – Français content, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Tristan Lucas – Français content 8 et 9 décembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T21:00:00+01:00 – 2026-12-08T22:15:00+01:00

Fin : 2026-12-09T21:00:00+01:00 – 2026-12-09T22:15:00+01:00

Dans ce spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !

Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets : Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France « Le Mokiri », Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)…

Alors accrochez-vous à votre siège parce qu’en tant que bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante.

https://youtu.be/Q5rFhmYKVGU

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8193-tristan-lucas-francois-content-decembre-2026.html »}] [{« data »: {« author »: « Montreux Comedy », « cache_age »: 86400, « description »: « Tristan Lucas u2013 Quu00eate de sensnnud835ude40ud835ude49ud835ude51ud835ude44ud835ude40 ud835ude3f’ud835ude40ud835ude49ud835ude3eud835ude4aud835ude4dud835ude40 ud835ude4bud835ude47ud835ude50ud835ude4e ud835ude3fud835ude40 ud835ude4dud835ude44ud835ude4dud835ude40ud835ude4e ?nnud83dude02 ud835ude49ud835ude64ud835ude68 ud835ude68ud835ude60ud835ude5aud835ude69ud835ude58ud835ude5dud835ude68 : Regardez les derniers sketchs du Montreux Comedy ici u27a1ufe0f https://youtube.com/playlist?list=PLE2tfoAKAJ6y2fCR8GepOV8Ow-XkFl_Rinnu260eufe0f ud835ude47ud835ude5a ud835ude4dud835ude5au0301ud835ude65ud835ude64ud835ude63ud835ude59ud835ude5aud835ude6aud835ude67 ud835ude59ud835ude5a ud835ude48ud835ude64ud835ude63ud835ude69ud835ude67ud835ude5aud835ude6aud835ude6d ud835ude3eud835ude64ud835ude62ud835ude5aud835ude59ud835ude6e, c’est un format d’interview du00e9calu00e9e ru00e9alisu00e9 avec la complicitu00e9 de la communautu00e9 Instagram de Montreux Comedy. u00c0 voir ici u27a1ufe0f https://youtube.com/playlist?list=PL40TWjlepv_o8SBm7MBz7bT7rW-sTTfUYnnud83dude02u26a1ufe0fud83dude02 ud835ude4bud835ude6aud835ude63ud835ude58ud835ude5dud835ude61ud835ude5eud835ude63ud835ude5aud835ude68 : 2 artistes ont pour mission de deviner la chute de blagues mythiques entendues au Montreux Comedy Festival. u00c0 voir ici u27a1ufe0f https://youtube.com/playlist?list=PL40TWjlepv_qRz4d1wM-k2mHKfZKtXgjQnn_____________________________nEnvie d’assister u00e0 la prochaine u00e9dition du Montreux Comedy Festival ?nud83cudf9fufe0f https://bit.ly/BilletterieMCF24nnEnvie d’assister u00e0 notre tournu00e9e des Zu00e9niths ?nud83cudf9fufe0f https://montreuxcomedy.com/fr/la-tournee nn_____________________________nu2b07u2b07u2b07u2b07 Abonne-toi ! u2b07u2b07u2b07u2b07 nMontreux Comedy Encore sur YouTube : https://www.youtube.com/@LaReleveMontreuxComedynMontreux Comedy sur YouTube : https://www.youtube.com/@MontreuxComedynFacebook : https://www.facebook.com/Montreux.Comedy.FestivalnInstagram : https://instagram.com/montreuxcomedy/nTikTok : https://www.tiktok.com/@montreuxcomedynTwitter : https://twitter.com/MontreuxComedynnLe sketch a u00e9tu00e9 captu00e9 lors du Montreux Comedy Festival 2023.nn#MontreuxComedy #Humour #Sketch #Comedy #StandUp », « type »: « video », « title »: « Tristan Lucas u2013 Quu00eate de sens », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Q5rFhmYKVGU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Q5rFhmYKVGU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPHJfLg1VeNBsfzzTszpmmQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare ! comédie théâtre