Triste Provisoire Toges

Toges

Triste Provisoire

Place du village Toges Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Entre cirque en ruines, chant et danse, Triste provisoire explore avec tendresse et humour les failles de la santé mentale pour mieux jouer avec nos peurs. Trois figures clownesques font éclater leur ballon-trauma-confetti et nous parlent de leur jour de bascule, de la chute dans la dépression du post-partum, à la manière d’une danse joyeuse. Dans une esthétique absurde et dépouillée, ce spectacle raconte les tempêtes émotionnelles du devenir parent qui nous assaillent ! Les Ombres des Soirs reviennent pour une 4ème édition en Argonne Ardennaise pour une FÊTE DU THÉÂTRE ! Lieu de repli salle des fêtes de Ballay Cette fête, c’est d’abord celle de la diversité des formes et des regards pas moins de 29 événements vous attendent ! D’un spectacle à l’autre, passez du rire à l’émotion, du réel à l’imaginaire, de l’intime au collectif. Au programme du 15 au 26 juillet – 7 spectacles (théâtre contemporain, spectacle déambulatoire, jeune public…)- 25 représentations dans toute l’Argonne Ardennaise- 4 ateliers théâtre Que vous soyez fidèle au festival depuis ses débuts ou que vous le découvriez aujourd’hui, parlez-en autour de vous, venez entre amis, en famille ou entre voisins pour vibrer avec nous !

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Place du village Toges 08400 Ardennes Grand Est

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English :

Set against a backdrop of a dilapidated circus, song, and dance, *Triste provisoire* tenderly and humorously explores the frailties of mental health to better play on our fears.%A0 Three clown-like characters burst their “trauma-confetti” balloons and tell us about the day their lives took a turn—their descent into postpartum depression—through a joyful dance. With an absurd and stripped-down aesthetic, this show recounts the emotional storms of becoming a parent that overwhelm us! Les Ombres des Soirs return for their fourth edition in the Argonne Ardennaise for a THEATER FESTIVAL! Venue: Ballay Festival Hall This festival is, first and foremost, a celebration of diversity in forms and perspectives: no fewer than 29 events await you! From one show to the next, you’ll go from laughter to emotion, from reality to imagination, and from the intimate to the collective. On the program from July 15 to 26: 7 performances (contemporary theater, street theater, shows for young audiences, etc.) 25 performances throughout the Argonne Ardennaise region- 4 theater workshops Whether you’ve been a loyal festivalgoer since the very beginning or are just discovering it today, spread the word, and come with friends, family, or neighbors to experience the excitement with us!

L’événement Triste Provisoire Toges a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme