La Bastide

TROBADA ÉTOILÉE

Rendez-vous à la Salle des Fêtes La Bastide Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

À la tombée de la nuit, rejoignez-nous pour une trobada sous les étoiles. Dans un cadre naturel préservé, prenez le temps d’observer le ciel, d’écouter la nuit et de partager un moment convivial autour d’un repas, suivi d’une soirée d’astronomie animée par des passionnées !

.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes La Bastide 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55 charlotte.besombes@canigo-grandsite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0As night falls, join us for a gathering under the %E9stars. In a pristine natural setting, take the time to gaze at the sky, listen to the night, and share a convivial moment over a meal, followed by an astronomy evening led by enthusiasts!

L’événement TROBADA ÉTOILÉE La Bastide a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR