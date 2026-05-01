troc aux plantes Darnieulles
troc aux plantes Darnieulles samedi 9 mai 2026.
Darnieulles
troc aux plantes
Place de la fete Darnieulles Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 11:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Troc aux plantes basé uniquement sur des échnages de graines, de boutures, de plants de fleurs ou legumes, ….. PAS D’ACHAT possible.Tout public
0 .
Place de la fete Darnieulles 88390 Vosges Grand Est +33 6 30 63 17 66
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English :
Plant barter based solely on exchanges of seeds, cuttings, flower or vegetable plants, ….. NO PURCHASE possible.
L’événement troc aux plantes Darnieulles a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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