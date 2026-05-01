Darnieulles

troc aux plantes

Place de la fete Darnieulles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 11:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Troc aux plantes basé uniquement sur des échnages de graines, de boutures, de plants de fleurs ou legumes, ….. PAS D’ACHAT possible.Tout public

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Place de la fete Darnieulles 88390 Vosges Grand Est +33 6 30 63 17 66

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English :

Plant barter based solely on exchanges of seeds, cuttings, flower or vegetable plants, ….. NO PURCHASE possible.

L’événement troc aux plantes Darnieulles a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION