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troc aux plantes Darnieulles

troc aux plantes Darnieulles

troc aux plantes Darnieulles samedi 9 mai 2026.

Adresse : Place de la fete

Ville : 88390 Darnieulles

Département : Vosges

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Darnieulles

troc aux plantes

Place de la fete Darnieulles Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 11:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Troc aux plantes basé uniquement sur des échnages de graines, de boutures, de plants de fleurs ou legumes, ….. PAS D’ACHAT possible.Tout public
0  .

Place de la fete Darnieulles 88390 Vosges Grand Est +33 6 30 63 17 66 

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English :

Plant barter based solely on exchanges of seeds, cuttings, flower or vegetable plants, ….. NO PURCHASE possible.

L’événement troc aux plantes Darnieulles a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION

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