Troc aux plantes Le Mesnil-Villeman
Troc aux plantes Le Mesnil-Villeman samedi 25 avril 2026.
Le Mesnil-Villeman
Troc aux plantes
Le Bourg Le Mesnil-Villeman Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Troc aux plantes dans le bourg du Mesnil-Villeman. .
Le Bourg Le Mesnil-Villeman 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 43 04 commune-le-mesnil-villeman@orange.fr
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English : Troc aux plantes
L’événement Troc aux plantes Le Mesnil-Villeman a été mis à jour le 2026-04-10 par Coutances Tourisme