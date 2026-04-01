Le Mesnil-Villeman

Troc aux plantes

Le Bourg Le Mesnil-Villeman Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Troc aux plantes dans le bourg du Mesnil-Villeman. .

Le Bourg Le Mesnil-Villeman 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 43 04 commune-le-mesnil-villeman@orange.fr

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English : Troc aux plantes

L’événement Troc aux plantes Le Mesnil-Villeman a été mis à jour le 2026-04-10 par Coutances Tourisme