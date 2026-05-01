Troc aux plantes Route d’Arçais Le Vanneau-Irleau

Le Vanneau-Irleau

Troc aux plantes

Route d’Arçais Ateliers communaux Le Vanneau-Irleau Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez avec vos plantes pour échanger ou donner! .

Route d’Arçais Ateliers communaux Le Vanneau-Irleau 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 00 13

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English : Troc aux plantes

L’événement Troc aux plantes Le Vanneau-Irleau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Niort Marais Poitevin