Troc aux plantes Route d’Arçais Le Vanneau-Irleau
Troc aux plantes Route d’Arçais Le Vanneau-Irleau samedi 30 mai 2026.
Le Vanneau-Irleau
Troc aux plantes
Route d’Arçais Ateliers communaux Le Vanneau-Irleau Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez avec vos plantes pour échanger ou donner! .
Route d’Arçais Ateliers communaux Le Vanneau-Irleau 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 00 13
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English : Troc aux plantes
L’événement Troc aux plantes Le Vanneau-Irleau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Niort Marais Poitevin