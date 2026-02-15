TROC AUX PLANTES Merville
TROC AUX PLANTES Merville dimanche 10 mai 2026.
TROC AUX PLANTES
HALLE Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Un nouveau troc aux plantes sera organisé avec BVAM (Bien Vivre À Merville) sous la Halle de Merville !
Venez y échanger des plantes d’intérieur et d’extérieur, des pots et des cache-pots, des plants et des graines, des livres sur les plantes, les fleurs, le jardin, … Mais aussi, partager vos idées, vos trucs et astuces de jardinier ! .
HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
A new troc aux plantes will be organized with BVAM (Bien Vivre À Merville) under the Halle de Merville!
L’événement TROC AUX PLANTES Merville a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE