TROC AUX PLANTES

HALLE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Un nouveau troc aux plantes sera organisé avec BVAM (Bien Vivre À Merville) sous la Halle de Merville !

Venez y échanger des plantes d’intérieur et d’extérieur, des pots et des cache-pots, des plants et des graines, des livres sur les plantes, les fleurs, le jardin, … Mais aussi, partager vos idées, vos trucs et astuces de jardinier ! .

HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

A new troc aux plantes will be organized with BVAM (Bien Vivre À Merville) under the Halle de Merville!

L’événement TROC AUX PLANTES Merville a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE