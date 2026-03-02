Troc aux plantes

Sury-près-Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association La Sury Verte organise un grand Troc aux Plantes

Venez échanger plants, boutures, graines, vivaces, aromatiques, conseils et bonne humeur

Événement convivial et ouvert à tous !

Nous vous attendons nombreux ! .

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 46 82 62

English :

La Sury Verte association organizes a big Plant Troc

L’événement Troc aux plantes Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois