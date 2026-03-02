Troc aux plantes Sury-près-Léré
Troc aux plantes Sury-près-Léré dimanche 26 avril 2026.
Troc aux plantes
Sury-près-Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association La Sury Verte organise un grand Troc aux Plantes
Venez échanger plants, boutures, graines, vivaces, aromatiques, conseils et bonne humeur
Événement convivial et ouvert à tous !
Nous vous attendons nombreux ! .
Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 46 82 62
English :
La Sury Verte association organizes a big Plant Troc
