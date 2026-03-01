Troc de graines

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 17:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Comme chaque année venez partager vos graines, jeunes plants et petites boutures avec d’autres passionnés du potager ! Pas de panique si vous n’avez rien à troquer, il y a toujours du surplus et vous pourrez repartir avec quelques semences pour lancer votre jardin.

En prime nous recevrons la super star des jardins, Annick Baléri! Avec cette experte vous découvrirez trucs et astuces pour un potager zéro déchet. Elle nous parlera aussi des méthodes de greffes en ce début de printemps.

Boissons locales sur place.

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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

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English :

Like every year, come and share your seeds, seedlings and cuttings with other vegetable garden enthusiasts! Don’t panic if you don’t have anything to barter: there’s always a surplus, and you’ll be able to take away a few seeds to get your garden off the ground.

As an added bonus, we’ll be welcoming garden superstar Annick Baléri! With this expert, you’ll discover tips and tricks for a zero-waste vegetable garden. She’ll also talk about grafting methods for this early spring.

Local drinks on site.

L’événement Troc de graines Aucun a été mis à jour le 2026-03-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65