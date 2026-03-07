Troc de graines et de boutures Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Vous aimez jardiner, rempoter, planter ? Vous avez envie d’apprendre ? Venez découvrir nos nouveaux services et échanger vos graines et boutures à la bibliothèque.

Retrouvons-nous Samedi 16 mai à partir de 11h45, à la suite des Racontines qui auront lieu dans notre patio.



Entrée libre.

Le samedi 16 mai 2026

de 11h45 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



