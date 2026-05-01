La Vieille-Loye

Troc de graines et de plantes

Baraques du 14 La Vieille-Loye Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Troc de graines et de plantes dimanche 17 mai 2026 de 10h à 12h aux Baraques du 14 à La Vieille-Loye

L’association les ami.e.s de la Clairière de Chaux propose un troc de graines et de plantes ouvert à tous. Cet événement convivial invite à échanger plants potagers, fleurs, graines, boutures et plantes d’intérieur…

Une buvette sera proposée sur place, ainsi qu’une animation vélo fleuri pour les enfants, qui peuvent venir avec leur vélo pour le décorer.

Au plaisir de vous y retrouver ! .

Baraques du 14 La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesamisdelac@gmail.com

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English : Troc de graines et de plantes

L’événement Troc de graines et de plantes La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-04-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR