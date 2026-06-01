Lanton

Troc de livres Jeunesse

23 Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Troc de livres Jeunesse 1 ère édition

Apporte jusqu’ à 10 livres et repars avec 10 nouveaux ouvrages et Viens écouter des histoires .

Livres et histoires uniquement pour les enfants .

Le troc est aussi l’ occasion de se rencontrer et d’ échanger alors n’ hésitez pas à venir avec quelque chose à grignoter et passer un chouette moment .

Entrée gratuite .

23 Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94

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English : Troc de livres Jeunesse

L’événement Troc de livres Jeunesse Lanton a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur Bassin