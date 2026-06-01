Troc de livres Jeunesse Lanton
Troc de livres Jeunesse Lanton mercredi 10 juin 2026.
Lanton
Troc de livres Jeunesse
23 Avenue David de Vignerte Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Troc de livres Jeunesse 1 ère édition
Apporte jusqu’ à 10 livres et repars avec 10 nouveaux ouvrages et Viens écouter des histoires .
Livres et histoires uniquement pour les enfants .
Le troc est aussi l’ occasion de se rencontrer et d’ échanger alors n’ hésitez pas à venir avec quelque chose à grignoter et passer un chouette moment .
Entrée gratuite .
23 Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94
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English : Troc de livres Jeunesse
L’événement Troc de livres Jeunesse Lanton a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur Bassin
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