Troc de plantes, boutures et graines Coulounieix-Chamiers
Troc de plantes, boutures et graines Coulounieix-Chamiers samedi 4 avril 2026.
Troc de plantes, boutures et graines
Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Troc de plantes, boutures & graines, le samedi 4 avril de 14h à 16h, au Sîlot à Coulounieix-Chamiers.
Un moment convivial de partage autour de la passion des plantes et du jardinage, où chacun peut venir échanger plantes, boutures, graines et plants de potager, dans un esprit de transmission et de découverte.
Que vous ayez la main verte depuis longtemps ou que vous débutiez tout juste, tout le monde est bienvenu !
Pensez à étiqueter vos plantes et graines, et n’hésitez pas à inviter vos amis amateurs de jardin
Plus on est de passionnés, plus le troc est riche !
– plantes & boutures de plantes d’intérieur
– plantes & boutures de plantes d’extérieur
– Plants et graines pour le potager
Gratuit et sans inscription. .
Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 88 37 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Troc de plantes, boutures et graines
L’événement Troc de plantes, boutures et graines Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux