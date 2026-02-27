Troc de plantes, boutures et graines Coulounieix-Chamiers

Troc de plantes, boutures et graines

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne

Troc de plantes, boutures & graines, le samedi 4 avril de 14h à 16h, au Sîlot à Coulounieix-Chamiers.

Un moment convivial de partage autour de la passion des plantes et du jardinage, où chacun peut venir échanger plantes, boutures, graines et plants de potager, dans un esprit de transmission et de découverte.

Que vous ayez la main verte depuis longtemps ou que vous débutiez tout juste, tout le monde est bienvenu !

Pensez à étiqueter vos plantes et graines, et n’hésitez pas à inviter vos amis amateurs de jardin

Plus on est de passionnés, plus le troc est riche !

– plantes & boutures de plantes d’intérieur

– plantes & boutures de plantes d’extérieur

– Plants et graines pour le potager

Gratuit et sans inscription. .

