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TROC DE PLANTES Toulouges

TROC DE PLANTES Toulouges

TROC DE PLANTES Toulouges samedi 9 mai 2026.

Adresse : Chemin du Calvaire

Ville : 66350 Toulouges

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Toulouges

TROC DE PLANTES

Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Venez nombreux échanger et troquer arbustes, plants, conseils et combinés…..Un moment de partage
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Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and exchange shrubs, plants, tips and combinations…..A moment of sharing

L’événement TROC DE PLANTES Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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