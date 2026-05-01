Toulouges

TROC DE PLANTES

Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez nombreux échanger et troquer arbustes, plants, conseils et combinés…..Un moment de partage

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Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81

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English :

Come and exchange shrubs, plants, tips and combinations…..A moment of sharing

L’événement TROC DE PLANTES Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME