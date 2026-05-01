TROC DE PLANTES Toulouges
TROC DE PLANTES Toulouges samedi 9 mai 2026.
Toulouges
TROC DE PLANTES
Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez nombreux échanger et troquer arbustes, plants, conseils et combinés…..Un moment de partage
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Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and exchange shrubs, plants, tips and combinations…..A moment of sharing
L’événement TROC DE PLANTES Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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