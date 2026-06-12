Troc et puce puériculture Espace Benoît Groult Quimperlé

Quimperlé

Troc et puce puériculture

Espace Benoît Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Troc et puce organisé par l’APE de l’école de Brizieux. .

Espace Benoît Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 60 75 16 57

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English :

L’événement Troc et puce puériculture Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS