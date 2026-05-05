Troc et puces Crédin
Troc et puces Crédin dimanche 21 juin 2026.
Crédin
Troc et puces
Le Couëdic Crédin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le comité des fêtes de Crédin organise un troc et puces en extérieur au Couëdic. .
Le Couëdic Crédin 56580 Morbihan Bretagne +33 7 45 03 98 47
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English :
L’événement Troc et puces Crédin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté