Crédin

Troc et puces

Le Couëdic Crédin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le comité des fêtes de Crédin organise un troc et puces en extérieur au Couëdic. .

Le Couëdic Crédin 56580 Morbihan Bretagne +33 7 45 03 98 47

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English :

L’événement Troc et puces Crédin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté