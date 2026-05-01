Troc et puces F.C. Mégalithes Stade municipal de Kermouroux Saint-Philibert
Troc et puces F.C. Mégalithes Stade municipal de Kermouroux Saint-Philibert dimanche 24 mai 2026.
Saint-Philibert
Troc et puces F.C. Mégalithes
Stade municipal de Kermouroux Rue du Prado Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le football-club des mégalithes (Locmariaquer, St Philibert,Carnac) vous propose son troc et puces le dimanche 24 mai 2026
+100 participants sont attendus
Buvette et petite restauration ( grillades frites crèpes )
Tout public .
Stade municipal de Kermouroux Rue du Prado Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 89 40 21 24
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English :
L’événement Troc et puces F.C. Mégalithes Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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