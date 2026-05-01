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Troc et puces F.C. Mégalithes Stade municipal de Kermouroux Saint-Philibert

Troc et puces F.C. Mégalithes Stade municipal de Kermouroux Saint-Philibert dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Stade municipal de Kermouroux

Adresse : Rue du Prado

Ville : 56470 Saint-Philibert

Département : Morbihan

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Philibert

Troc et puces F.C. Mégalithes

Stade municipal de Kermouroux Rue du Prado Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Le football-club des mégalithes (Locmariaquer, St Philibert,Carnac) vous propose son troc et puces le dimanche 24 mai 2026
+100 participants sont attendus

Buvette et petite restauration ( grillades frites crèpes )

Tout public   .

Stade municipal de Kermouroux Rue du Prado Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 89 40 21 24 

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English :

L’événement Troc et puces F.C. Mégalithes Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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