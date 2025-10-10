Troc et puces Plan d’eau Le Trévoux
Troc et puces Plan d’eau Le Trévoux dimanche 7 juin 2026.
Troc et puces
Plan d’eau Autour du plan d’eau Le Trévoux Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Organisé par l’APE de l’école des hirondelles.
Restauration et buvette sur place.
La manifestation se déroule en plein air ! En cas de mauvais temps, le troc et puces sera annulé. .
Plan d’eau Autour du plan d’eau Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 56 67 80
