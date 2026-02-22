Troc fleurs Balignicourt
Troc fleurs Balignicourt vendredi 1 mai 2026.
Troc fleurs
Balignicourt Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vous aimez les plantes, le jardinage ? Ca tombe bien ! C’est le printemps, c’est le moment de venir échanger vos boutures, vos graines et vos fleurs avec d’autres pour diversifier votre jardin ou votre intérieur ! Vous pourrez ainsi trouver les espèces végétales de vos rêves parmi les boutures des participants. C’est aussi le moment de partager vos conseils pour avoir un beau jardin coloré !
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les jardiniers en herbe. .
Balignicourt 10330 Aube Grand Est comitedesfetesdebalignicourt@gmail.com
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English :
L’événement Troc fleurs Balignicourt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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