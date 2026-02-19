Troc graines, plants & plantes

1, rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

TROC GRAINES, PLANTS & PLANTES

La Bibliothèque La Corbeil aux Livres organise un Troc Graines, Plants & Plantes, un moment convivial et ouvert à tous pour célébrer le jardinage et le partage.

Qu’est-ce que le troc graines, plantes et plants ?

C’est l’occasion d’échanger librement vos graines, boutures, jeunes plants, plantes en pot, mais aussi vos fruits et légumes de saison.

Que vous soyez jardinier débutant ou passionné, chacun peut partager, découvrir et repartir avec de nouvelles variétés et de précieux conseils dans une ambiance simple et bienveillante.

Un coin café et biscuits sera proposé pour un moment d’échange chaleureux et gourmand.

Venez échanger avec d’autres passionnés de jardinage !

1, rue François de Lubersac Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 60 36 42 28 corbeilauxlivres@gmail.com

English :

SEEDS, PLANTS & PLANTS BARTER

The Corbeil aux Livres Library is organizing a Seeds, Plants & Plants Swap, a friendly event open to all, to celebrate gardening and sharing.

What is the Seed, Plant & Plant Swap?

It’s an opportunity to freely exchange seeds, cuttings, seedlings, potted plants and seasonal fruit and vegetables.

Whether you’re a beginner or a keen gardener, everyone can share, discover and leave with new varieties and valuable advice in a simple, friendly atmosphere.

A coffee and cookie corner will be available for a warm, gourmet exchange.

Come and meet other gardening enthusiasts!

L’événement Troc graines, plants & plantes Corbeil-Cerf a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre