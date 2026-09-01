Informations pratiques

Vedène

Troc Jeep 4

ZA de Chalançon 431 allée Louis Montagnat Vedène Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour la 4ème édition du Troc’ Jeep, votre entreprise Jeep Sud Est fête ses 40 ans ! Rejoignez-nous pour cette journée exceptionnelle dédiée aux passionnés d’histoire et de mécanique, dans une ambiance conviviale et animée. Food Trucks sur place.

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ZA de Chalançon 431 allée Louis Montagnat Vedène 84270 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 39 56 27 trocjeep@jeepsudest.com

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English :

For the 4th edition of Troc’ Jeep, your Jeep Sud Est dealership is celebrating its 40th anniversary! Join us for this exceptional day dedicated to history and mechanics enthusiasts, in a friendly and lively atmosphere. Food trucks on site.

L’événement Troc Jeep 4 Vedène a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme communautaire du Grand Avignon