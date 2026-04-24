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Troc Plantes à Cherveux Cherveux

Troc Plantes à Cherveux Cherveux

Troc Plantes à Cherveux Cherveux samedi 2 mai 2026.

Adresse : Place de l'Ormeau

Ville : 79410 Cherveux

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cherveux

Troc Plantes à Cherveux

Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Echanges, informations et conseils sur les jardins !

Préparez dès à présent vos boutures, semis, graines pour venir échanger lors du Troc Plantes !

Entrée gratuite   .

Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   lesrendezvouscitoyens@gmail.com

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English : Troc Plantes à Cherveux

L’événement Troc Plantes à Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre

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