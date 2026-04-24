Cherveux

Troc Plantes à Cherveux

Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Echanges, informations et conseils sur les jardins !

Préparez dès à présent vos boutures, semis, graines pour venir échanger lors du Troc Plantes !

Entrée gratuite .

Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesrendezvouscitoyens@gmail.com

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English : Troc Plantes à Cherveux

L’événement Troc Plantes à Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre