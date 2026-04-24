Troc Plantes à Cherveux Cherveux
Troc Plantes à Cherveux Cherveux samedi 2 mai 2026.
Cherveux
Troc Plantes à Cherveux
Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 13:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Echanges, informations et conseils sur les jardins !
Préparez dès à présent vos boutures, semis, graines pour venir échanger lors du Troc Plantes !
Entrée gratuite .
Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesrendezvouscitoyens@gmail.com
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English : Troc Plantes à Cherveux
L’événement Troc Plantes à Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre