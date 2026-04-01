Troc plantes Parking de la Gare Oloron-Sainte-Marie
Troc plantes Parking de la Gare Oloron-Sainte-Marie samedi 25 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Troc plantes
Parking de la Gare Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Un troc de plantes est organisé ce jour et s’adresse à tous ceux qui souhaitent agrémenter leur jardin ou leur balcon.
Pas d’inscription, chacun arrive de façon spontanée et installe son matériel sur les tables mises à disposition. .
Parking de la Gare Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 28 97
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English : Troc plantes
L’événement Troc plantes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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