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Troc plantes Parking de la Gare Oloron-Sainte-Marie

Troc plantes Parking de la Gare Oloron-Sainte-Marie

Troc plantes Parking de la Gare Oloron-Sainte-Marie samedi 25 avril 2026.

Lieu : Parking de la Gare

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Troc plantes

Parking de la Gare Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Un troc de plantes est organisé ce jour et s’adresse à tous ceux qui souhaitent agrémenter leur jardin ou leur balcon.
Pas d’inscription, chacun arrive de façon spontanée et installe son matériel sur les tables mises à disposition.   .

Parking de la Gare Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 28 97 

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English : Troc plantes

L’événement Troc plantes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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