Troc plantes Parking de la Gare Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Troc plantes

Parking de la Gare Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Un troc de plantes est organisé ce jour et s’adresse à tous ceux qui souhaitent agrémenter leur jardin ou leur balcon.

Pas d’inscription, chacun arrive de façon spontanée et installe son matériel sur les tables mises à disposition. .

Parking de la Gare Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 28 97

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English : Troc plantes

L’événement Troc plantes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn