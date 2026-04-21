Troc plantes Salle de la mairie Orve

Orve

Troc plantes

Salle de la mairie Mairie Orve Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

La commune de Orve organise un troc plantes le 17 mai 2026 de 14H à 18H. Le principe de ce troc plantes est que chacun apporte ce qu’il a à troquer et échanger ( uniquement en rapport avec la culture: plantes, pots, balconnières, graines, livres, outils, confitures…) au cours de cette après midi, emplacement libre et gratuit. .

Salle de la mairie Mairie Orve 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 48

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English : Troc plantes

L’événement Troc plantes Orve a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE