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TROC PLANTES Saint-Philbert-de-Bouaine

TROC PLANTES Saint-Philbert-de-Bouaine vendredi 1 mai 2026.

Ville : 85660 Saint-Philbert-de-Bouaine

Département : Vendée

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Philbert-de-Bouaine

TROC PLANTES

Saint-Philbert-de-Bouaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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Saint-Philbert-de-Bouaine 85660 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement TROC PLANTES Saint-Philbert-de-Bouaine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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