Troc plantes, vide cabanon Le P’tit Canaillou Le Busseau

Le Busseau

Troc plantes, vide cabanon

Le P’tit Canaillou 15 b Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Busseau Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

C’est reparti pour le Troc plantes printanier organisé par l’Association l’Empreinte et le restaurant Le P’tit Canaillou. .

Le P’tit Canaillou 15 b Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com

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English : Troc plantes, vide cabanon

L’événement Troc plantes, vide cabanon Le Busseau a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine