Troc plantes, vide cabanon Le P’tit Canaillou Le Busseau
Troc plantes, vide cabanon Le P’tit Canaillou Le Busseau samedi 18 avril 2026.
Le Busseau
Troc plantes, vide cabanon
Le P’tit Canaillou 15 b Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Busseau Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 15:00:00
Date(s) :
2026-04-18
C’est reparti pour le Troc plantes printanier organisé par l’Association l’Empreinte et le restaurant Le P’tit Canaillou. .
Le P’tit Canaillou 15 b Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com
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English : Troc plantes, vide cabanon
L’événement Troc plantes, vide cabanon Le Busseau a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine