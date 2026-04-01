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Troc plantes, vide cabanon Le P’tit Canaillou Le Busseau

Troc plantes, vide cabanon Le P’tit Canaillou Le Busseau

Troc plantes, vide cabanon Le P’tit Canaillou Le Busseau samedi 18 avril 2026.

Lieu : Le P'tit Canaillou

Adresse : 15 b Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 79240 Le Busseau

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Le Busseau

Troc plantes, vide cabanon

Le P’tit Canaillou 15 b Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Busseau Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :
2026-04-18

C’est reparti pour le Troc plantes printanier organisé par l’Association l’Empreinte et le restaurant Le P’tit Canaillou.   .

Le P’tit Canaillou 15 b Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79  assolempreinte79@gmail.com

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English : Troc plantes, vide cabanon

L’événement Troc plantes, vide cabanon Le Busseau a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine