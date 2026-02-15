Troc plants Meymac

Vente de plants

Place des Porrots Meymac Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Dans le cadre du vide-greniers de Meymac, l’association CEREAL propose ,comme chaque année ,son traditionnel Troc- Plantes . .

Place des Porrots Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 90 68 72 avermorel@sfr.fr

