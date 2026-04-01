Troc & puces et marché aux plantes Salle polyvalente Silfiac

Silfiac

Troc & puces et marché aux plantes

Salle polyvalente Rue du résistant P. Le Bourlay Silfiac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Troc & puces et marché aux plantes en intérieur et extérieur.

Restauration et buvette sur place.

Ouvert à tous. .

Salle polyvalente Rue du résistant P. Le Bourlay Silfiac 56480 Morbihan Bretagne +33 6 71 59 60 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Troc & puces et marché aux plantes Silfiac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté