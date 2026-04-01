Troc & puces et marché aux plantes Salle polyvalente Silfiac
Troc & puces et marché aux plantes Salle polyvalente Silfiac dimanche 26 avril 2026.
Silfiac
Troc & puces et marché aux plantes
Salle polyvalente Rue du résistant P. Le Bourlay Silfiac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Troc & puces et marché aux plantes en intérieur et extérieur.
Restauration et buvette sur place.
Ouvert à tous. .
Salle polyvalente Rue du résistant P. Le Bourlay Silfiac 56480 Morbihan Bretagne +33 6 71 59 60 03
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English :
L’événement Troc & puces et marché aux plantes Silfiac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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