Troc & puces et vente de plants Ploéven
Troc & puces et vente de plants Ploéven dimanche 17 mai 2026.
Ploéven
Troc & puces et vente de plants
Salle polyvalente Ploéven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vente de gâteaux et boisson.
10 € la table de 2.20 m.
Entrée gratuite .
Salle polyvalente Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 6 31 44 58 99
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English : Troc & puces et vente de plants
L’événement Troc & puces et vente de plants Ploéven a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE