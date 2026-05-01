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Troc & puces et vente de plants Ploéven

Troc & puces et vente de plants Ploéven dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 29550 Ploéven

Département : Finistère

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ploéven

Troc & puces et vente de plants

Salle polyvalente Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vente de gâteaux et boisson.
10 € la table de 2.20 m.
Entrée gratuite   .

Salle polyvalente Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 6 31 44 58 99 

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English : Troc & puces et vente de plants

L’événement Troc & puces et vente de plants Ploéven a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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