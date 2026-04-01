Husseren-Wesserling

Troc’Jardin

Rue de ranspach Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez troquer et croquer le printemps au Parc de Wesserling !

Le Troc’Jardin est un moment de convivialité organisé autour du principe du troc. C’est l’occasion de venir échanger des plants, des graines, des outils, des décors, en somme tout ce qui a trait au jardinage. Les visiteurs apportent leurs plants, ou des objets et reçoivent en contrepartie des radis, la monnaie locale du jour. Ils peuvent ensuite aller échanger ces radis contre tout autre plante ou objet qui les intéresse.

• Ateliers

• Animations et jeux pour les enfants

• Expositions

• Petite restauration sur place tartes flambées, crêpes, boissons. 0 .

Rue de ranspach Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 09 55 contact@jardins-wesserling.fr

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English :

Come to Parc de Wesserling to trade and munch spring!

L’événement Troc’Jardin Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin