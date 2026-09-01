Informations pratiques

Hartmannswiller

TROC’vert de MannaSEL

2 Rue Holder Hartmannswiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

TROC’vert de l’association MannaSEL. Venez échanger vos plants, boutures, graines…

MannaSEL, le Système d’échange local du Foyer-Club de Hartmannswiller, organise son 22e troc aux plantes aux abords de la salle polyvalente, de 15h à 17h.

Dès 15 h., en plus du traditionnel troc aux plantes, une animation sur le thème APPRENDRE A MULTIPLIER LES PLANTES sera assurée par Alain Perichon, jardinier au naturel.

Troqueurs, venez enrichir le forum, les discussions, les conversations, les échanges d’idées et d’astuces avec vos expériences et vos questions, le tout dans une ambiance conviviale.

Le troc est ouvert à tous, membres de MannaSEL ou non.

Venez déposer vos plants, plantes, vivaces, bulbes, graines et autres semences et boutures entre 15h et 16h ; à partir de 16 h faites votre choix et repartez avec vos trouvailles.

Pour faciliter les échanges étiqueter à l’avance vos apports que nous espérons être, comme d’habitude, variés et de grande qualité.

Pas d’argent en jeu. Des liens plus que des biens, telle est la devise de MannaSEL.

Informations sur mannasel.org 0 .

2 Rue Holder Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 15

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English :

TROC’vert by the MannaSEL association. Come and exchange your plants, cuttings, seeds…

L’événement TROC’vert de MannaSEL Hartmannswiller a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller