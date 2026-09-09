Trois adieux, L’Atalante, Bayonne
lundi 21 septembre 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Trois adieux Lundi 21 septembre, 14h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Séance ouverte à tous, conçue pour les parents et leurs nouveau-nés
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=VQ7WL »}]
Ciné-bébé – Marta et Antonio se séparent. Marta réagit à la rupture en se repliant sur elle-même. Le seul symptôme qu’elle ne peut ignorer est son manque soudain d’appétit. Antonio, un chef cuisini…
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