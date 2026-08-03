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Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique Stade Jean Dauger Bayonne

jeudi 20 août 2026 · Stade Jean Dauger · Bayonne

Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique Stade Jean Dauger Bayonne

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Stade Jean Dauger
Adresse
8 Avenue Fernand Forgues
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 40 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Derby basque à Jean-Dauger !
Ne manquez pas le match amical entre l’Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique, le jeudi 20 août à 20h au stade Jean-Dauger. Une belle occasion de retrouver l’ambiance unique du rugby basque et de voir s’affronter les deux clubs emblématiques du territoire avant le début de la saison. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de rugby !   .

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 72 10 

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English : Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique

L’événement Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne

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