Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique Stade Jean Dauger Bayonne
jeudi 20 août 2026 · Stade Jean Dauger · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique
Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Derby basque à Jean-Dauger !
Ne manquez pas le match amical entre l’Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique, le jeudi 20 août à 20h au stade Jean-Dauger. Une belle occasion de retrouver l’ambiance unique du rugby basque et de voir s’affronter les deux clubs emblématiques du territoire avant le début de la saison. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de rugby ! .
Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 72 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique
L’événement Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne 3 août 2026
- Exposition Eugène Marguerite Galerie des Corsaires Bayonne 3 août 2026
- Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne 3 août 2026
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 3 août 2026
- Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne Bayonne 4 août 2026