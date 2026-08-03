Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique Stade Jean Dauger Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Derby basque à Jean-Dauger !

Ne manquez pas le match amical entre l’Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique, le jeudi 20 août à 20h au stade Jean-Dauger. Une belle occasion de retrouver l’ambiance unique du rugby basque et de voir s’affronter les deux clubs emblématiques du territoire avant le début de la saison. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de rugby ! .

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 72 10

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English : Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique

L’événement Match amical Aviron Bayonnais VS Biarritz Olympique Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne