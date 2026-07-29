Exposition Eugène Marguerite Galerie des Corsaires Bayonne
lundi 3 août 2026 · Galerie des Corsaires · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Exposition Eugène Marguerite
Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Petit Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Le travail de Eugène Marguerite artiste pictural s’articule autour de scènes figuratives où le corps féminin devient un espace de tension et de révélation À travers des situations concrètes, parfois chargées d’une dimension symbolique, Eugène Marguerite explore les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, et les mécanismes d’un regard encore largement façonné par un système patriarcal.
L’oeuvre devient un focus sur les stéréotypes de genre ; il ouvre une réflexion sur les rapports garçon-fille, le carcan des rôles prédéterminés, l’éducation de la domination et de la soumission. La toile est le miroir des limitations de nos libertés, des barrages à nos possibles dans les différentes sphères de nos vies. .
Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Petit Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 69 88 graphgaleriedescorsaires@gmail.com
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English : Exposition Eugène Marguerite
L’événement Exposition Eugène Marguerite Bayonne a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Bayonne
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