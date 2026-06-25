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Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne

Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne

Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place de la porte d'Espagne
Adresse
Place de la Porte d'Espagne
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
Gratuit

Bayonne

Concert / Kontzertua

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 22:45:00

Date(s) :
2026-07-29

Concert Chœur d’hommes à place de la porte d’Espagne Chants a capella et Chants accompagnés
Gizon abesbatzaren kontzertua, kantu a capella eta musikaz lagundurik   .

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   penahaiz.egoa@gmail.com

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English : Concert / Kontzertua

L’événement Concert / Kontzertua Bayonne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bayonne

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