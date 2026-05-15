Visite guidée Derrière les façades Parcours Petit Bayonne Atelier des publics Bayonne
Visite guidée Derrière les façades Parcours Petit Bayonne Atelier des publics Bayonne mercredi 29 juillet 2026.
Bayonne
Visite guidée Derrière les façades Parcours Petit Bayonne
Atelier des publics 14 Rue Gosse Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France.
Découvrez hôtels particuliers, cours intérieures et cages d’escalier récemment réhabilitées… Vous mesurez les enjeux d’un centre ancien classé Site Patrimonial Remarquable. .
Atelier des publics 14 Rue Gosse Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Derrière les façades Parcours Petit Bayonne
L’événement Visite guidée Derrière les façades Parcours Petit Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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