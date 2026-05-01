Dans le monde des bateaux d’autrefois Musée Basque Bayonne

Bayonne

Dans le monde des bateaux d’autrefois

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 15:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite réservée aux enfants à partir de 5 ans, sans adultes. Durée = 1h. 6€/enfant. Inscription avant la veille à 14h. 10 enfants maximum. En deça de 4 enfants, la visite ne pourra pas avoir lieu. .

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

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English : Dans le monde des bateaux d’autrefois

L’événement Dans le monde des bateaux d’autrefois Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne