Dans le monde des bateaux d’autrefois Musée Basque Bayonne
Dans le monde des bateaux d’autrefois Musée Basque Bayonne mercredi 29 juillet 2026.
Bayonne
Dans le monde des bateaux d’autrefois
Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 15:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Visite réservée aux enfants à partir de 5 ans, sans adultes. Durée = 1h. 6€/enfant. Inscription avant la veille à 14h. 10 enfants maximum. En deça de 4 enfants, la visite ne pourra pas avoir lieu. .
Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
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English : Dans le monde des bateaux d’autrefois
L’événement Dans le monde des bateaux d’autrefois Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne
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