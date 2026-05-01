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Dans le monde des bateaux d’autrefois Musée Basque Bayonne

Dans le monde des bateaux d’autrefois Musée Basque Bayonne

Dans le monde des bateaux d’autrefois Musée Basque Bayonne mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Musée Basque

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Dans le monde des bateaux d’autrefois

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 15:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Visite réservée aux enfants à partir de 5 ans, sans adultes. Durée = 1h. 6€/enfant. Inscription avant la veille à 14h. 10 enfants maximum. En deça de 4 enfants, la visite ne pourra pas avoir lieu.   .

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

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English : Dans le monde des bateaux d’autrefois

L’événement Dans le monde des bateaux d’autrefois Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

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