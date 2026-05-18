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Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne

Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne

Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne lundi 3 août 2026.

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9 9 20 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville

Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Depuis la confluence, saisissez l’âme du Petit Bayonne. Au détour des ruelles, découvrez le musée Bonnat-Helleu, joyau d’architecture où dialoguent passé et modernité. Poussez la porte, un parcours sur mesure vous attend sculptures, peintures, objets d’art et dessins vous invitent à une rencontre intime avec quelques géants Rubens, Goya, Ingres, Géricault, Puvis-de-Chavannes…et bien sûr, Paul Helleu et Léon Bonnat. Vous pouvez continuer la découverte du musée à l’issue de la visite.   .

Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville

L’événement Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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