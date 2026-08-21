Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont

Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers

Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-09

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-09

Des conférences pour explorer comment la série a transformé notre regard sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi

que des échanges sur le travail des historiens et les découvertes des fouilles archéologiques. .

Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 35

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English : Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers

L’événement Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin