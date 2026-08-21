Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont
mercredi 9 septembre 2026 · Utah-Beach · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers
Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-09
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-09
Des conférences pour explorer comment la série a transformé notre regard sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi
que des échanges sur le travail des historiens et les découvertes des fouilles archéologiques. .
Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 35
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English : Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers
L’événement Trois journées exceptionnelles pour célébrer les 25 ans de la série Band of Brothers Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin
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