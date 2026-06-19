Les 25 ans de la série Band of Brothers Sainte-Marie-du-Mont mercredi 9 septembre 2026.

Sainte-Marie-du-Mont

Les 25 ans de la série Band of Brothers

La Madeleine Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-09

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-09

À l’occasion du 25e anniversaire de la célèbre série Band of Brothers, le Musée Utah Beach organise trois journées de conférences notamment par l’archéologue Alexis Gorgues, connu pour ses fouilles menées sur le champ de bataille de Brécourt. Deux acteurs de la série sont également attendus pour participer à cette évènement exceptionnelle. .

La Madeleine Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 35

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English : Les 25 ans de la série Band of Brothers

L’événement Les 25 ans de la série Band of Brothers Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Baie du Cotentin