Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Concert de Eul’Swing

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Quator. De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Fatz Waller et Duke Ellington, un répertoire pour faire danser et découvrir le jazz de manière festive à la manière des bals populaires des années 40. .

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90

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English : Concert de Eul’Swing

L’événement Concert de Eul’Swing Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Baie du Cotentin