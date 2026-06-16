Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Réserve au crépuscule Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont

La Réserve au crépuscule Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont

La Réserve au crépuscule Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot

Adresse : Mac Gowan Road

Ville : 50480 Sainte-Marie-du-Mont

Département : Manche

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Sainte-Marie-du-Mont

La Réserve au crépuscule

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27 22:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Accompagnés d’un agent de la Réserve naturelle, profitez de l’ambiance du soleil couchant sur les marais du Domaine de Beauguillot. Réservation obligatoire.   .

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Réserve au crépuscule

L’événement La Réserve au crépuscule Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

À voir aussi à Sainte-Marie-du-Mont (Manche)