Visite de la Réserve naturelle Sainte-Marie-du-Mont
Visite de la Réserve naturelle Sainte-Marie-du-Mont vendredi 10 juillet 2026.
Sainte-Marie-du-Mont
Visite de la Réserve naturelle
Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Accompagné d’un agent de la Réserve naturelle, découvrez le fonctionnement et la gestion du Domaine de Beauguillot ainsi que sa faune et sa flore. Réservation obligatoire. .
Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Visite de la Réserve naturelle
L’événement Visite de la Réserve naturelle Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-20 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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