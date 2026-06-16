La Réserve au crépuscule Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont lundi 10 août 2026.

Sainte-Marie-du-Mont

La Réserve au crépuscule

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:00:00

fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Accompagnés d’un agent de la Réserve naturelle, profitez de l’ambiance du soleil couchant sur les marais du Domaine de Beauguillot. Réservation obligatoire. .

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : La Réserve au crépuscule

L’événement La Réserve au crépuscule Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin