AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont
DJ Set Laohu Sainte-Marie-du-Mont
jeudi 6 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
DJ Set Laohu
Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
DJ normand aux sonorités acoustiques, disco, house et techno. .
Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90
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English : DJ Set Laohu
L’événement DJ Set Laohu Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Baie du Cotentin
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