Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

DJ Set Laohu

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

DJ normand aux sonorités acoustiques, disco, house et techno. .

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90

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English : DJ Set Laohu

L’événement DJ Set Laohu Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Baie du Cotentin