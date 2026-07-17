AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont
Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont
mardi 4 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Soirée blindtest
Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Une soirée rythmée par un blind test musical, mêlant défis, rires et convivialité. L’occasion idéale de tester votre culture musicale dans une ambiance festive. .
Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90
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English : Soirée blindtest
L’événement Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin
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