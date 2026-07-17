Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Soirée blindtest

Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Une soirée rythmée par un blind test musical, mêlant défis, rires et convivialité. L’occasion idéale de tester votre culture musicale dans une ambiance festive. .

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90

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English : Soirée blindtest

L’événement Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin