UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont

Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont

mardi 4 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont

Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
50480 Sainte-Marie-du-Mont
Département
Manche
Tarif

Sainte-Marie-du-Mont

Soirée blindtest

Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Une soirée rythmée par un blind test musical, mêlant défis, rires et convivialité. L’occasion idéale de tester votre culture musicale dans une ambiance festive.   .

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée blindtest

L’événement Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin

À voir aussi à Sainte-Marie-du-Mont (Manche)