Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Visite de la Réserve naturelle

Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Accompagné d’un agent de la Réserve naturelle, découvrez le fonctionnement et la gestion du Domaine de Beauguillot ainsi que sa faune et sa flore. Réservation obligatoire. .

Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Visite de la Réserve naturelle

L’événement Visite de la Réserve naturelle Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-20 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin