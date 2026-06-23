Observations des oiseaux et des phoques Sainte-Marie-du-Mont
Observations des oiseaux et des phoques Sainte-Marie-du-Mont vendredi 31 juillet 2026.
Sainte-Marie-du-Mont
Observations des oiseaux et des phoques
Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 11:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Sortie nature à la découverte des Phoques et des oiseaux de la Baie des veys. Réservation obligatoire. .
Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net
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English : Observations des oiseaux et des phoques
L’événement Observations des oiseaux et des phoques Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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