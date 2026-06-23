Observations des oiseaux et des phoques Sainte-Marie-du-Mont vendredi 31 juillet 2026.

Sainte-Marie-du-Mont

Observations des oiseaux et des phoques

Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Sortie nature à la découverte des Phoques et des oiseaux de la Baie des veys. Réservation obligatoire. .

Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Observations des oiseaux et des phoques

L’événement Observations des oiseaux et des phoques Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin