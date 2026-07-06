Trompette, trombone, voix et orgue : souffles de vie Temple Rouillé

Informations pratiques

Les Amis de l’Orgue doublent les plaisirs en réunissant pour la première fois dans un même concert, « en famille », dans un grand rendez-vous d’amitié musicale et familiale entre les Bentham et les Milhères pour une formule inédite : trompette, trombone, soprano et orgue.

Amélie Bentham ( 1er Prix du Concours International de New-York Ryan Anthony Memorial Trumpet Competition 2026 et toujours élève au CNSM de Lyon) et son frère Léon (qui nous avait éblouis par son brio et sa musicalité lors des festivités musicales du 30e anniversaire de l’orgue de Jean-Pascal Villard) seront associés, dans un « double mixte » original à Mathilde Milhères (qu’on a pu entendre dans David et Jonathas de Charpentier à Angers, dans le rôle de Cupidon dans Orphée aux enfers d’Offenbach pour Cant’Opérette ou dans les productions de l’Ensemble Effervescence, soprano solo dans les Requiem de Mozart, Fauré, Brahms, soliste, entre autres, des ensembles Polymnie, Via Musica, Ex-Arte…) et son père Michel à l’orgue. Tous ont déjà fait vibrer séparément la foule venue les applaudir dans le temple ; leur

Le programme déploiera solos, duos, trios et quatuors : la Traviata de Verdi sera de la partie (autour des Variations pour trompette de Jean-Baptiste Arban ou d’adaptations pour trombone et orgue de moments orchestraux et bien sûr des airs originaux de l’opéra) mais aussi Sachse, Bach, Roussel, Strauss, Messiaen…

Un grand bain de jouvence en perspective !