Trop Près du Mur de Typhus Bronx Espace Culturel Saint-Clément à Craon Craon

Trop Près du Mur de Typhus Bronx Jeudi 12 mars 2026, 20h00 Espace Culturel Saint-Clément à Craon Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:40:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:40:00+01:00

Typhus, c’est celui qui plonge à l’intérieur de toi pour y mettre le Bronx.

Un grand enfant incontrôlable, au cœur qui déborde et à la naïveté inquiétante. Celui qui dit la vérité, qui refuse les règles et regarde le monde à l’envers. Celui qui, un jour, parle à son double comédien de son désir d’enfant…

Trop près du mur , c’est donc l’histoire d’un être profondément inadapté qui se met en devoir d’en éduquer un autre. Tiraillé entre sa maladresse et son envie de bien faire, entre ses pulsions sauvages et son besoin de tendresse, Typhus, devenu père, donne libre cours à sa « folitude ». De l’autre côté du miroir, son créateur tente de le canaliser dans un numéro quasi schizophrénique. Il y sera question d’éducation, de transmission, de libre arbitre, de pressions sociales. Mais avant tout de liberté. Défiant avec une tendre provocation les lois de la bienséance, Typhus et son double nous interpellent d’une parole libre, poétique, brute… et sacrément salvatrice !

Espace Culturel Saint-Clément à Craon craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243091989 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@paysdecraon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-SAISON_CULTURELLE_PAYS_CRAON.wb?REFID=enoWAAAAAAAjAA »}, {« owner »: {« uid »: 70380535, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2025-10-13T09:50:47.654Z », « data »: [{« eventDuration »: 100, « bookingContact »: « culture@paysdecraon.fr », « response »: {« passId »: 353583109, « isPending »: false, « addressId »: 354694}, « venueId »: 40124, « showType »: « CIRQUE-CLOWN », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-13T09:50:47.208Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 500, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1820231, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-13T09:50:47.318Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 398117923, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 3, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1773342000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-13T09:50:47.654Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/353583109 »}]

Un clown sans filtre vient sonder notre sens du rire dans un dialogue décapant avec son créateur. Un spectacle corrosif, qui ne vous laissera pas tout à fait indemne. Âmes sensibles, s’abstenir ! clown humour

Fabien Debrabandere